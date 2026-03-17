Mattoncini Lego al Garibaldi

La terza edizione di Prato Brick Show si terrà sabato 21 e domenica 22 marzo al Garibaldi Milleventi. La manifestazione offrirà spazio ai mattoncini Lego con esposizioni e attività dedicate, e prevede anche momenti di beneficenza. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 20, coinvolgendo appassionati di tutte le età che vogliono scoprire e condividere la loro passione per i Lego.

Ci sarà spazio anche per la beneficenza alla terza edizione di Prato Brick Show tutta dedicata ai mattoncini Lego in programma sabato 21 e domenica 22 marzo (dalle 10 alle 20) al Garibaldi Milleventi. Torna, infatti, Fairy Bricks, l’associazione benefica inglese che si occupa di donazioni di scatole Lego nelle strutture pediatriche di tutto il mondo. Un progetto che diventa concreto grazie alla raccolta fondi tramite la pesca di beneficenza che si svolgerà nello spazio culturale polifunzionale. E’ così che l’organizzazione ToscanaBricks potrà continuare a regalare scatole Lego ai bambini ricoverati in molte strutture toscane. Durante le due giornate al Garibaldi Milleventi i visitatori pescheranno un mattoncino da un’urna e, a seconda del colore estratto, vinceranno un set Lego. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mattoncini Lego al Garibaldi Articoli correlati Smart Brick, l'Intelligenza Artificiale entra nei mattoncini LegoAGI - Lego porta la connettività e l'intelligenza artificiale dentro ai suoi mattoncini, diventando una delle protagoniste dell'edizione 2026 del CES... Mattoncini colorati e sculture romantiche: l'iniziativa Lego per San ValentinoUn San Valentino colorato, pezzo dopo pezzo: è questa la nuova iniziativa di Lego, che al centro commerciale ‘Il Centro’ di Arese fino al 15... Approfondimenti e contenuti su Mattoncini Lego Temi più discussi: Mattoncini Lego al Garibaldi; Cremona&Bricks conquista il pubblico: migliaia di visitatori affascinati dalla magia dei mattoncini; Pronti a unire i mattoncini di LEGO Super Mario Mario Kart – Luigi & Mach 8?. Mattoncini Lego al GaribaldiCi sarà spazio anche per la beneficenza alla terza edizione di Prato Brick Show tutta dedicata ai mattoncini Lego ... lanazione.it Cremona&Bricks 2026 al via: diorami, spettacoli e creatività nel weekend dei mattonciniAl via la quinta edizione di Cremona&Bricks, l’evento dedicato ai mattoncini Lego più grande d’Italia. Il quartiere fieristico è ... cremonaoggi.it Prima giornata di attività con i mattoncini Lego presso la scuola primaria Parini organizzata nell'ambito del progetto Pratica...Mente. I volontari vi aspettano anche domani per altri bei momenti. Ringraziamo tutti i genitori che si sono resi disponibili per aiutare n - facebook.com facebook Arriva a Chieri “MONUMENTINI”, l’arte e l’architettura nei mattoncini LEGO® di Luca Petraglia x.com