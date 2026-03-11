Nel marzo 2026 si è appreso che i mattoncini Lego hanno chiuso il 2025 con risultati finanziari record, segnando un aumento significativo di utili e fatturato rispetto all’anno precedente. La società ha registrato una crescita costante, anche in un periodo segnato da tensioni internazionali e conflitti. Le vendite e i profitti sono aumentati, consolidando la posizione del marchio nel mercato globale dei giocattoli.

Roma, 11 marzo 2026 – Sarà perché, in un’epoca di guerre e tensioni internazionali come quella che stiamo vivendo, si prova a cercare conforto in un gioco che, da generazioni, rappresenta un vero e proprio linguaggio universale. Sarà perché le costruzioni con i mattoncini colorati possono essere realizzate e distrutte senza far male a nessuno, anzi, aprendo ogni volta le opportunità per una nuova sfida creativa. Quali che siano le ragioni, la certezza è che i mattoncini Lego resistono alla crisi e, anzi, continuano a registrare numeri da record: il colosso danese ha chiuso il 2025 con ricavi per oltre 11 miliardi di euro e profitti pari a circa 2,2 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come hanno fatto i mattoncini Lego a chiudere un 2025 da record: utili e fatturato clamorosi

