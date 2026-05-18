Bici in Comune | evento a Chiusi della Verna sulla mobilità dolce
Venerdì 22 maggio si terrà a Chiusi della Verna un incontro pubblico dedicato al progetto “Bici in Comune”. L’evento si concentra su temi legati alla mobilità dolce, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio locale. La partecipazione è rivolta a cittadini, lavoratori, aziende e istituzioni, offrendo un’occasione di confronto e di coinvolgimento diretto sulle iniziative in corso. L’appuntamento mira a promuovere pratiche di mobilità più sostenibili all’interno del comune.
Sostenibilità, mobilità dolce e valorizzazione del territorio di Chiusi della Verna. Il progetto “Bici in Comune” entra nel vivo con un incontro pubblico in programma venerdì 22 maggio, che rappresenta nuove occasioni di incontro e partecipazione per cittadini, lavoratori, aziende e istituzioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Bici in Comune
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