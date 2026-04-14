Un incontro su progettualità e prospettive della mobilità lenta a Chiusi della Verna

Il 14 aprile 2026 si è svolto a Arezzo un incontro dedicato alla mobilità lenta nel Comune di Chiusi della Verna. L’evento ha coinvolto rappresentanti e cittadini interessati a discutere di progetti e sviluppi futuri relativi alla mobilità sostenibile nella zona. Durante l’iniziativa sono stati presentati alcuni piani e si sono approfondite le possibilità di migliorare gli spostamenti a basso impatto ambientale nel territorio comunale.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Un pomeriggio per condividere progettualità e prospettive di mobilità sostenibile nel Comune di Chiusi della Verna. L’appuntamento è per venerdì 17 aprile, alle 16.00, quando la Sala Polifunzionale della Pro Loco di Corsalone ospiterà l’incontro pubblico “Bici in Comune: riscoprire il territorio pedaland o” che riunirà cittadini, operatori e istituzioni per presentare le nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio legate alla realizzazione di una rete ciclabile integrata. Tutto questo, dando seguito alla vittoria da parte del Comune di Chiusi della Verna del bando “Bici in Comune” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento Sport, per il tramite di Sport e Salute S.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un incontro su progettualità e prospettive della mobilità lenta a Chiusi della Verna Incontri nelle scuole di Chiusi della Verna per educare all’utilizzo della biciclettaArezzo, 10 febbraio 2026 – Incontri nelle scuole per sensibilizzare le giovani generazioni all’utilizzo della bicicletta. Le Botteghe della Salute al via nel Comune di Chiusi della VernaArezzo, 12 febbraio 2026 – Al via il progetto delle Botteghe della Salute nel Comune di Chiusi della Verna.