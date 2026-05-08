Tutte le strade di Milano chiuse sabato 9 maggio

Sabato 9 maggio, alcune vie di Milano saranno interdette al traffico a causa di due manifestazioni e un festival. Le chiusure coinvolgeranno diverse strade del centro e delle zone limitrofe, con l’obiettivo di gestire gli eventi in programma. La città comunica che le modifiche alla viabilità saranno in vigore per tutta la giornata, influenzando gli spostamenti e i percorsi abituali di automobilisti e trasporti pubblici.

Due manifestazioni e un festival. Per questo alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nella giornata di sabato 9 maggio. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune di Milano.Festival "Carta Canta 2026"dalle ore 8:00 alle ore 20:00Chiusura al.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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