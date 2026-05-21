Chioggia si tinge di colori | 900 persone per lo Street Workout

A Chioggia, le calli si sono animate con circa 900 persone che hanno partecipato a un evento di Street Workout, trasformando le strade in una palestra a cielo aperto. Durante la giornata, i partecipanti hanno svolto esercizi e sessioni di allenamento lungo i ponti e tra le calle della città. L'evento è stato organizzato da un gruppo di appassionati che ha coordinato il percorso e le attività, coinvolgendo cittadini di diverse età e creando un momento di aggregazione tra sport e socialità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come hanno trasformato le calli in una palestra a cielo aperto?. Chi ha coordinato il percorso tra i ponti di Chioggia?. Perché i commercianti locali sono stati fondamentali per la riuscita?. Quali impatti ha avuto questo movimento sul tessuto sociale cittadino?.? In Breve Evento svoltosi domenica 10 maggio 2026 con partenza presso il Centro Astoria.. Partecipazione di assessore Riccardo Griguolo e del referente Coni Matteo Perini.. Collaborazione tra Amministrazione Comunale e attività commerciali per percorsi urbani dinamici.. Organizzazione curata da Arianna Duoccio con coinvolgimento di centri fitness locali.. Circa 900 persone hanno trasformato le calli e i ponti di Chioggia in un percorso di movimento e vitalità domenica 10 maggio 2026, durante la quarta edizione dello Street Workout. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chioggia si tinge di colori: 900 persone per lo Street Workout ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chioggia si tinge di sport: migliaia di runner per la Caminà 2026? Cosa sapere Migliaia di runner a Chioggia il 1 maggio 2026 per la Caminà per Ciosa. Montale si tinge di colori: il nuovo playground per l’inclusioneIl playground di via Martin Luther King a Montale riceverà un volto nuovo attraverso il progetto RiqualifichiAmo, un’iniziativa sociale della durata...