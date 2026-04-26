Chioggia si tinge di sport | migliaia di runner per la Caminà 2026

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1 maggio 2026, Chioggia ospiterà la Caminà per Ciosa, un evento organizzato dall'ASD Marathon Cavalli Marini che coinvolgerà migliaia di runner. L'appuntamento prevede due percorsi, uno tra la laguna e il centro cittadino e l'altro lungo il mare, attirando partecipanti da diverse regioni. La manifestazione si svolgerà nelle strade della città, con il coinvolgimento di sportivi di varie età e livelli di esperienza.

? Cosa sapere Migliaia di runner a Chioggia il 1 maggio 2026 per la Caminà per Ciosa.. L'evento dell'ASD Marathon Cavalli Marini prevede due percorsi tra laguna e mare.. Migliaia di corridori si preparano a convergere su Chioggia venerdì 1 maggio 2026 per la quarantunesima edizione della Caminà per Ciosa e Marina, un evento che trasformerà il territorio lagunare in un polo dell’attività podistica non competitiva. L’iniziativa, promossa dall’ASD Marathon Cavalli Marini, attende una partecipazione massiccia di appassionati provenienti da tutto il Veneto e da diverse regioni italiane. L’edizione precedente aveva infatti registrato l’affluenza di oltre 3000 sportivi, un numero che la direzione dell’associazione punta a confermare o superare per questa nuova appuntamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

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