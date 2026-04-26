Chioggia si tinge di sport | migliaia di runner per la Caminà 2026

Il 1 maggio 2026, Chioggia ospiterà la Caminà per Ciosa, un evento organizzato dall'ASD Marathon Cavalli Marini che coinvolgerà migliaia di runner. L'appuntamento prevede due percorsi, uno tra la laguna e il centro cittadino e l'altro lungo il mare, attirando partecipanti da diverse regioni. La manifestazione si svolgerà nelle strade della città, con il coinvolgimento di sportivi di varie età e livelli di esperienza.

? Cosa sapere Migliaia di runner a Chioggia il 1 maggio 2026 per la Caminà per Ciosa.. L'evento dell'ASD Marathon Cavalli Marini prevede due percorsi tra laguna e mare.. Migliaia di corridori si preparano a convergere su Chioggia venerdì 1 maggio 2026 per la quarantunesima edizione della Caminà per Ciosa e Marina, un evento che trasformerà il territorio lagunare in un polo dell’attività podistica non competitiva. L’iniziativa, promossa dall’ASD Marathon Cavalli Marini, attende una partecipazione massiccia di appassionati provenienti da tutto il Veneto e da diverse regioni italiane. L’edizione precedente aveva infatti registrato l’affluenza di oltre 3000 sportivi, un numero che la direzione dell’associazione punta a confermare o superare per questa nuova appuntamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chioggia si tinge di sport: migliaia di runner per la Caminà 2026 Notizie correlate Roma si tinge di solidarietà: 4000 runner per l’autismoQuattromila persone hanno animato le strade del centro storico di Roma in occasione della quattordicesima edizione della Run for Autism International... Mantova si tinge di verde: migliaia di visitatori tra fiori e auto d’epocaMigliaia di visitatori hanno invaso il centro storico di Mantova durante l'ultimo fine settimana, trasformando la città in un immenso spazio verde... Aggiornamenti e contenuti dedicati Acido sui sedili del bus, studentessa si siede e si ustiona: «Dovrà essere operata. Il liquido ha leso diversi strati di pelle»CHIOGGIA - «Ustione di terzo grado per la quale, probabilmente, si dovrà ricorrere all'intervento chirurgico». Queste le parole della mamma di una delle tre persone ... ilgazzettino.it Acido sui sedili del bus: studentessa si siede, si ustiona e finisce al Pronto soccorso. Feriti altri due passeggeri. L'ombra di un atto deliberatoCHIOGGIA (VENEZIA) - L’ombra di un atto deliberato, compiuto con il versamento di una sostanza corrosiva o comunque urticante, forse un acido. È quella che si allunga ... ilgazzettino.it