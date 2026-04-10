A Montale, il playground di via Martin Luther King sta per essere rinnovato grazie al progetto RiqualifichiAmo, promosso dal Pistoia Basket 2000. L’intervento, che durerà tre anni, mira a migliorare gli spazi dedicati ai giovani del quartiere. Questa iniziativa prevede lavori di riqualificazione e nuovi allestimenti per rendere il luogo più accessibile e inclusivo per tutti.

Il playground di via Martin Luther King a Montale riceverà un volto nuovo attraverso il progetto RiqualifichiAmo, un’iniziativa sociale della durata di tre anni promossa dal Pistoia Basket 2000. L’inaugurazione ufficiale del campo è fissata per martedì 14 aprile alle ore 17, dopo che i lavori di rinnovamento sono stati portati avanti grazie al sostegno di ChiantiMutua e alla collaborazione tecnica di Joker Floors, sponsor principale del club di via Fermi. Il restyling estetico e il messaggio sociale nel cuore di Montale. L’intervento tecnico sul campo di gioco non si limita a una semplice manutenzione, ma punta a trasformare l’impatto visivo dello spazio pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montale si tinge di colori: il nuovo playground per l’inclusione

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