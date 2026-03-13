La Chimera Nuoto ha conquistato quarantuno medaglie ai Campionati Toscani Giovanili di Livorno. La competizione si è svolta il 13 marzo 2026 e ha visto la squadra ottenere un risultato record. I giovani atleti hanno portato a casa numerosi premi in diverse discipline di nuoto, evidenziando la presenza di un team molto competitivo. La vittoria si aggiunge ai successi già ottenuti nelle competizioni regionali.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Un record di quarantuno medaglie per la Chimera Nuoto ai Campionati Toscani Invernali Giovanili di Livorno. La manifestazione è andata in archivio con le gare riservate alle categorie maschili dove quindici nuotatori del Palazzetto del Nuoto di Arezzo sono scesi in vasca in diverse specialità a confronto con coetanei di tutta la regione, cogliendo prestazioni particolarmente positive tra medaglie, buoni piazzamenti, record personali e qualificazioni ai campionati italiani. Il bilancio complessivo ha registrato nove ori, sedici argenti e sedici bronzi che sono valsi ottimi piazzamenti nelle classifiche di tutte le. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chimera Nuoto: record di quarantuno medaglie ai Campionati Toscani Giovanili

Articoli correlati

La Chimera Nuoto debutta ai campionati toscani con sei titoli regionaliSei titoli regionali e ventotto medaglie per la Chimera Nuoto al debutto nei Campionati Toscani Invernali Giovanili a Livorno.

La Nuoto Uisp 2003 vola nei Campionati regionali di categoria: 23 medaglie e 5 titoli toscaniSi sono svolti in due weekend distinti i Campionati regionali di categoria di nuoto nella piscina Rosi la bastia di Livorno: prima il settore...

Tutto quello che riguarda Chimera Nuoto

Temi più discussi: La Chimera Nuoto debutta ai campionati toscani con sei titoli regionali; Sofia Fiorini sigla un nuovo record nazionale nei 3.000 metri indoor di marcia; Vittorino trionfa | 4 ori Cornelli e Pilla dominano i regionali; Trionfo dell’Endas ai Master di Ancona Cinque ori due argento e un bronzo.

NUOTO: il club non delude ai campionati toscani di livorno. bene anche donati, sacchetti e burzi. La Chimera conquista 6 titoli regionali e 28 medaglie: la regina è Sofia NapoliAREZZO Sei titoli regionali e 28 medaglie per la Chimera Nuoto al debutto nei campionati toscani invernali giovanili a Livorno. sport.quotidiano.net

La Chimera Nuoto debutta ai Campionati Toscani con sei titoli regionaliSei titoli regionali e ventotto medaglie per la Chimera Nuoto al debutto nei Campionati Toscani Invernali Giovanili a Livorno. L’apertura dell’importante manifestazione regionale è stata riservata esc ... teletruria.it

La Chimera Nuoto debutta ai Campionati Toscani con sei titoli regionali La manifestazione ha preso il via con la sessione femminile: la nostra società ha festeggiato ventotto medaglie Gli ottimi risultati dalla Chimera Nuoto sono valsi il terzo posto nell - facebook.com facebook

Due ori per la Chimera Nuoto: successi regionali e pioggia di medaglie per gli aretini x.com