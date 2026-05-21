A Chignolo d’Isola è stato avviato un nuovo polo solare del valore di otto milioni di euro, destinato a coprire il fabbisogno energetico di circa 5.000 abitazioni. L’impianto, realizzato su un terreno agricolo, potrà essere utilizzato fino al 2055 grazie a un’apposita autorizzazione. La presenza del mini-impianto potrebbe contribuire a ridurre i consumi di energia delle case circostanti, influenzando così il modo in cui gli utenti gestiranno i propri consumi quotidiani.

? Punti chiave Come influenzerà il nuovo mini-impianto i consumi delle case locali?. Chi ha permesso l'uso del terreno agricolo fino al 2055?. Quali benefici concreti riceveranno i cittadini oltre alla ricarica elettrica?. Come potrà questo modello ridurre i costi energetici delle imprese bergamasche?.? In Breve 13.860 pannelli JinkoSolar con inseguitori Soltigua producono 15 Gigawattora annui.. 5 colonnine ricarica elettrica e mini-impianto da 100 kW per la comunità locale.. Corridoio ecologico con 1.000 piante autoctone per la fauna tra le aree boschive.. Accordo con società Rosmarino e famiglie Panseri e Rosa valido fino al 2055.. L’investimento da 8 milioni di euro di Italgen trasforma l’area agricola di Chignolo d’Isola in un polo energetico con 13. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chignolo d’Isola: nasce il polo solare da 8 milioni per 5.000 case

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