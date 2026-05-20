Lombardia | nuovo parco solare a Chignolo energia per 5mila famiglie

In Lombardia è stato inaugurato un nuovo parco solare a Chignolo che fornirà energia a circa 5.000 famiglie. L'impianto utilizza pannelli bifacciali, capaci di catturare la luce da entrambe le facce e aumentare la produzione di energia. La gestione dell’impianto avviene tramite una sala remota, dotata di tecnologie che consentono il monitoraggio e il controllo delle operazioni a distanza. La realizzazione dell’impianto rappresenta un passo nel settore delle energie rinnovabili nella regione.

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