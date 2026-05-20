Lombardia | nuovo parco solare a Chignolo energia per 5mila famiglie
In Lombardia è stato inaugurato un nuovo parco solare a Chignolo che fornirà energia a circa 5.000 famiglie. L'impianto utilizza pannelli bifacciali, capaci di catturare la luce da entrambe le facce e aumentare la produzione di energia. La gestione dell’impianto avviene tramite una sala remota, dotata di tecnologie che consentono il monitoraggio e il controllo delle operazioni a distanza. La realizzazione dell’impianto rappresenta un passo nel settore delle energie rinnovabili nella regione.
? Domande chiave Come funzionano i pannelli bifacciali per massimizzare la produzione energetica?. Quale tecnologia permette di gestire l'impianto da una sala remota?. Quanto risparmio di CO2 garantisce questo nuovo parco solare?. Perché Italgen ha investito 80 milioni di euro in soli cinque anni?.? In Breve Impianto da 9,84 Mw con 13.860 pannelli bifacciali JinkoSolar e inseguitori Soltigua.. Produzione annua di 15 GWh con risparmio di 3mila tonnellate di CO2.. Capacità totale Italgen salita a 103 Mw dopo 80 milioni investiti dal 2021.. Gestione remota dell'infrastruttura tramite la sala controllo di Villa di Serio.. A Chignolo d’Isola, nel... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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