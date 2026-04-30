Monza via ai lavori | nasce il nuovo polo sportivo da 2 milioni

A Monza sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo polo sportivo in via Iseo, con un investimento di due milioni di euro. Il progetto prevede la realizzazione di strutture pensate per ospitare competizioni sportive fino alla serie C. L'intervento riguarda l'area destinata a diventare un punto di riferimento per eventi e attività sportive nella zona. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane.

? Cosa sapere A Monza partono i lavori per il nuovo polo sportivo in via Iseo.. L'investimento di 2 milioni di euro garantirà spazi per competizioni fino alla serie C.. I cantieri in via Iseo a Monza sono ufficialmente aperti per la trasformazione dell’ex bocciodromo in una moderna palestra polivalente, con l’obiettivo di offrire nuovi spazi sportivi alla cittadinanza già dai prossimi mesi. Dopo le prime operazioni di demolizione effettuate nei giorni scorsi, il piano di riqualificazione entra in una fase più intensa: dalla prossima settimana infatti inizierà lo smontaggio della struttura attuale, che ultimamente ospitava le gare di pallavolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza, via ai lavori: nasce il nuovo polo sportivo da 2 milioni Notizie correlate Trento, via ai lavori: 19 milioni per il nuovo polo nell’ex carcereUn importante tassello per la trasformazione urbana di Trento è stato appena posato: l’impresa I. Maxi restauro da 8,5 milioni di euro: nasce il nuovo polo sanitario integratoSono stati ultimati i lavori di consolidamento e di miglioramento strutturale della parte storica di Villa Borselli a Bondeno e delle maniche di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Via Aquileia: a giorni la gara per la nuova passerella pedonale; APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MONZA LE DELIBERE SUI LAVORI: LA SODDISFAZIONE DELL'AUTODROMO; Treni, via ai lavori sul nodo di Seveso: quanto dureranno e come cambierà la circolazione; Parco di Monza: lavori in corso sulle piste bianche e ciclopedonali. F1 | GP Monza: via libera ai lavori in autodromoL’Autodromo Nazionale di Monza compie un passo decisivo verso il proprio futuro. Il Consiglio comunale ha infatti approvato il via ... msn.com Monza, il Parco si rifà la strada: al via i lavori di manutenzioneDall’ingresso di via Lecco a viale Montagnetta, un piano di manutenzione per migliorare accessibilità e fruizione del polmone verde. Già completato il rifacimento della ciclopedonale da via Ambrogio V ... mbnews.it Buongiorno Sto cercando una persona affidabile come badante X sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13 E quanche volta in settimana x sostituire Monza san biangio Paga 10 euro l'ora - facebook.com facebook #Monzanews #Monzaeventi #dasapere #infoutili Sei a #Monza domani venerdì #1maggio, Festa dei Lavoratori Ecco cosa devi sapere: La @ReggiadiMonza è aperta al pubblico dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17.30 anche per visitare le most x.com