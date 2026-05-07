A Napoli, un’ampia operazione giudiziaria ha portato alla condanna di 21 persone legate al clan Mazzarella, con una somma di oltre 200 anni di carcere complessivi. La sentenza ha fatto luce su come Michele Mazzarella gestisse il traffico di droga dal carcere. Tra i destinatari delle condanne ci sono anche i vertici del gruppo Anastasio-De Bernardo, coinvolti nelle attività criminali del clan.

? Cosa scoprirai Come faceva Michele Mazzarella a gestire lo spaccio direttamente dal carcere?. Chi sono i vertici del gruppo Anastasio-De Bernardo colpiti dalla sentenza?. Quali sostanze stupefacenti controllava il clan tra Somma Vesuviana e Sant'Anastasia?. Come cambieranno i flussi di droga locali dopo queste condanne?.? In Breve Rosario De Bernardo condannato a 19 anni, Salvatore Di Caprio a 18 anni e 6 mesi.. Carmela Miranda e Fabio Annunziata ricevono rispettivamente 18 anni e 4 mesi di reclusione.. Michele Mazzarella gestiva spaccio di marijuana, hashish e cocaina direttamente dal carcere.. Reati di estorsione e narcotraffico concentrati tra Somma Vesuviana e Sant'Anastasia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clan Mazzarella: 21 condannati e oltre 200 anni di carcere a Napoli

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