Qual è il gruppo dei porticati del clan Contini il figlio del boss che lo comandava e chi sono i membri TUTTI I NOMI

Nel cuore di una zona della città, un gruppo di giovani con poco più di vent’anni si occupa di gestire diverse attività illegali, mantenendo il controllo del territorio. Tra loro ci sono alcuni figli di figure di spicco del clan Contini, noti come i “porticati”. Sono armati e pronti a difendere la loro area, con alcuni membri che vengono chiamati per nome e altri ancora non identificati pubblicamente.