Chiara Poggi la cavigliera indossata a Londra | la firma dell' assassino?

Da liberoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo elemento si aggiunge al caso di Garlasco: la cavigliera indossata da Chiara Poggi il giorno dell’omicidio. Si tratta di un dettaglio che, dopo anni di indagini, si presenta ora come possibile prova in un quadro ancora da chiarire. La presenza di questo accessorio è stata notata durante una verifica in un negozio di Londra, dove è stata trovata e analizzata. La cavigliera, fino a ora rimasta ai margini delle indagini, potrebbe rappresentare un ulteriore tassello nel puzzle di quei tragici fatti.

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Nel mosaico ancora incompleto del delitto di Garlasco emerge un dettaglio rimasto per anni ai margini dell’inchiesta: la cavigliera che Chiara Poggi indossava il giorno dell’omicidio. Un particolare apparentemente secondario, ma che oggi torna al centro dell’attenzione investigativa insieme alle nuove ipotesi sul Dna e alla pista della doppia bicicletta utilizzata per la fuga. Secondo il consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli, proprio su quell’accessorio sarebbe presente una traccia genetica riconducibile presumibilmente all’assassino. Una possibilità che riapre interrogativi mai del tutto chiariti su come siano stati trattati alcuni reperti nelle prime fasi delle indagini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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