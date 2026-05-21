Chiara Poggi la cavigliera indossata a Londra | la firma dell' assassino?

Un nuovo elemento si aggiunge al caso di Garlasco: la cavigliera indossata da Chiara Poggi il giorno dell’omicidio. Si tratta di un dettaglio che, dopo anni di indagini, si presenta ora come possibile prova in un quadro ancora da chiarire. La presenza di questo accessorio è stata notata durante una verifica in un negozio di Londra, dove è stata trovata e analizzata. La cavigliera, fino a ora rimasta ai margini delle indagini, potrebbe rappresentare un ulteriore tassello nel puzzle di quei tragici fatti.

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