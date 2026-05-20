Garlasco il giallo della cavigliera di Chiara Poggi Stasi | A Londra non l’aveva poi spuntò fuori…

A Garlasco, il caso legato alla cavigliera di Chiara Poggi continua a destare attenzione. Secondo quanto riferito, un testimone ha affermato di non averla vista a Londra, ma successivamente la cavigliera è stata trovata. Dopo settimane di voci e supposizioni, la famiglia Cappa ha deciso di rispondere, smentendo alcune affermazioni fatte da testimoni. La vicenda resta sotto osservazione, con le indagini in corso e nuove testimonianze che vengono raccolte.

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Passa al contrattacco la famiglia Cappa, dopo settimane di rumors e sospetti su parole attribuite a testimoni vari. Le due cugine di Chiara Poggi e la loro famiglia hanno chiesto, tramite i legali, l’accesso agli atti dell’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a Garlasco. L’iniziativa, spiega l’avvocato Antonio Marino, è “un’operazione per ristabilire la verità ed è in perfetta linea di coerenza con la batteria di denunce, a spanne più di una cinquanta, sul tavolo della procura di Milano”. La richiesta è dunque legata a verificare se in alcune testimonianze vi siano gli estremi per una calunnia nei confronti delle gemelle Paola e Stefania, della madre Maria Rosa e del padre Ermanno che qualcuno, per mesi, ha provato a tirare in ballo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Garlasco, il giallo della cavigliera di Chiara Poggi. Stasi: “A Londra non l’aveva, poi spuntò fuori…” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, il giallo dei video intimi sul pc di Chiara Poggi - Storie italiane 17/12/2025 Sullo stesso argomento Garlasco, cavigliera di Chiara Poggi al centro della nuova inchiesta: chiesto un nuovo esameLa cavigliera di Chiara Poggi potrebbe essere utile nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Leggi anche: Garlasco, svolta sulla cavigliera di Chiara Poggi #Garlasco: l'interrogatorio a Stasi e il giallo della cavigliera di Chiara Poggi. #DentrolaNotizia x.com Garlasco, Dna del killer sulla cavigliera di Chiara. Doppia bici e fuga tra i campiIl delitto di Garlasco si conferma un enigma dalla risoluzione parecchio complicata. Dopo quasi 19 anni dal terribile delitto di Chiara Poggi si naviga ancora a vista nelle indagini. Alberto Stasi, l’ ... affaritaliani.it Garlasco, cavigliera di Chiara Poggi al centro della nuova inchiesta: chiesto un nuovo esameNella cavigliera che Chiara Poggi indossava il giorno del delitto di Garlasco potrebbe trovarsi la firma dell'assassino: la proposta di Dario Redaelli ... virgilio.it