Garlasco svolta sulla cavigliera di Chiara Poggi

Il caso di Garlasco torna a fare notizia dopo che le autorità hanno avviato una nuova inchiesta riguardante l’omicidio di Chiara Poggi. Recentemente è emerso un dettaglio legato alla cavigliera della giovane, un elemento che non era stato approfondito in precedenza. La procura ha deciso di riesaminare questa componente, che potrebbe fornire nuove indicazioni alle indagini. La vicenda ha suscitato grande interesse e attenzione da parte dell’opinione pubblica e dei media nazionali.

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Il caso Garlasco torna ancora una volta a far discutere tutta Italia. Nelle ultime ore la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi ha riportato al centro delle indagini un dettaglio rimasto a lungo in secondo piano.Si tratta della cavigliera indossata dalla ragazza il giorno del delitto, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Secondo quanto emerso, gli investigatori avrebbero chiesto nuovi approfondimenti tecnici sul reperto.L’obiettivo è verificare la presenza di eventuali tracce biologiche o segni utili a chiarire la dinamica dell’omicidio. La cavigliera di Chiara Poggi potrebbe diventare uno degli elementi chiave della nuova fase investigativa sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Garlasco, svolta sulla cavigliera di Chiara Poggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GARLASCO: LA VERITA SU CHI HA UCCISO CHIARA POGGI Sullo stesso argomento Garlasco, cavigliera di Chiara Poggi al centro della nuova inchiesta: chiesto un nuovo esameLa cavigliera di Chiara Poggi potrebbe essere utile nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Leggi anche: Garlasco, svolta nella consulenza Cattaneo: ‘Chiara Poggi ha lottato’ Garlasco, cavigliera di Chiara Poggi al centro della nuova inchiesta: chiesto un nuovo esameNella cavigliera che Chiara Poggi indossava il giorno del delitto di Garlasco potrebbe trovarsi la firma dell'assassino: la proposta di Dario Redaelli ... virgilio.it Il consulente dei Poggi: Non saremmo ancora qui a indagare se si fosse analizzata bene e da subito la scena del crimineDario Redaelli ha 62 anni ed è l’esperto che affianca la famiglia di Chiara nella nuova indagine della Procura di Pavia. I Ris arrivarono tre giorni dopo i carabinieri di Garlasco, Vigevano e Pavia e ... ilgiorno.it