Chiamatela Emery League | perché la vince sempre lui
La Emery League si conferma un torneo in cui un singolo allenatore ha ottenuto risultati eccezionali, vincendo cinque finali su sei. In queste competizioni ha guidato tre diverse squadre, dimostrando una costanza che ha attirato l'attenzione di osservatori e appassionati. La vittoria di questa figura si ripete nel tempo, rendendola un elemento ricorrente nel palmarès della competizione. La sua presenza si distingue come un elemento distintivo di questa serie di successi consecutivi.
E alla fine vince sempre Emery. L’Europa League è il suo giardino dei giochi. Chiamatela Emery League. Ci si presenta all’ingresso solo con l’invito, ma si entra solo se si è Unai Emery Etxegoien, basco di Hondarribia, 55 anni il 3 novembre, in testa molto gel e moltissime idee di calcio. E’ ossessionato dalla tattica, non pensa ad altro: è un valore. Il limite? Il carattere, la poca empatia che riesce a creare con i calciatori, il distacco glaciale che lo contraddistingue. Cinque volte ha alzato il trofeo, l’ultima ieri sera a Istanbul, sulla panchina dell’Aston Villa, battendo 3-0 il Friburgo. Vincitore seriale, dominatore assoluto, re che eredita il trono da se stesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Chiamatela Coppa Unai #Emery! Dopo le tre Europa League vinte col Siviglia e quella col Villarreal nel 2021, il tecnico spagnolo centra il quinto successo nella competizione con l'Aston Villa. Nessun altro allenatore ne ha vinte così tante x.com
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