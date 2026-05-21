Chiamatela Emery League | perché la vince sempre lui

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Emery League si conferma un torneo in cui un singolo allenatore ha ottenuto risultati eccezionali, vincendo cinque finali su sei. In queste competizioni ha guidato tre diverse squadre, dimostrando una costanza che ha attirato l'attenzione di osservatori e appassionati. La vittoria di questa figura si ripete nel tempo, rendendola un elemento ricorrente nel palmarès della competizione. La sua presenza si distingue come un elemento distintivo di questa serie di successi consecutivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E alla fine vince sempre Emery. L’Europa League è il suo giardino dei giochi. Chiamatela Emery League. Ci si presenta all’ingresso solo con l’invito, ma si entra solo se si è Unai Emery Etxegoien, basco di Hondarribia, 55 anni il 3 novembre, in testa molto gel e moltissime idee di calcio. E’ ossessionato dalla tattica, non pensa ad altro: è un valore. Il limite? Il carattere, la poca empatia che riesce a creare con i calciatori, il distacco glaciale che lo contraddistingue. Cinque volte ha alzato il trofeo, l’ultima ieri sera a Istanbul, sulla panchina dell’Aston Villa, battendo 3-0 il Friburgo. Vincitore seriale, dominatore assoluto, re che eredita il trono da se stesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chiamatela emery league perch233 la vince sempre lui
© Gazzetta.it - Chiamatela Emery League: perché la vince sempre lui
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Trionfo Aston Villa, vince l’Europa League contro il Friburgo: per Emery è la quinta voltaL'Aston Villa vince la prima Europa League della sua storia battendo il Friburgo in finale per 3-0: è il quinto trionfo nel torneo per Emery, un...

Europa League: Aston Villa di Unai Emery vince e alza la Coppa. Battuto il Friburgo: 3-0ISTANBUL (TURCHIA) – Per il secondo anno consecutivo parla inglese l’Europa League.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web