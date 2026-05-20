Europa League | Aston Villa di Unai Emery vince e alza la Coppa Battuto il Friburgo | 3-0
L'Aston Villa si laurea campione di Europa League dopo aver battuto 3-0 il Friburgo nella finale disputata al 'Besiktas Park' di Istanbul. La squadra inglese, guidata dall'allenatore Unai Emery, conquista il trofeo per la prima volta nella sua storia. La vittoria permette all'Aston Villa di ripetersi come detentrice del titolo, dopo aver già trionfato nella stessa competizione l'anno precedente. La finale si conclude senza sorprese, con la formazione inglese che domina l'incontro dall'inizio alla fine.
ISTANBUL (TURCHIA) – Per il secondo anno consecutivo parla inglese l’Europa League. Finale senza storia al ‘Besiktas Park’ di Istanbul, con l’Aston Villa di Unai Emery che travolge 3-0 il Friburgo e si impone per la prima volta nella competizione. Inglesi a segno con Tielemans al 41esimo, raddoppio di Buendia al 48esimo del primo tempo. Chiude il match il terzo gol di Rogers al 58esimo. FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu 6; Kübler 5 (28' st Makengo 6), Ginter 5.5, Lienhart 5 (16' st Rosenfelder 5.5), Treu 5; Eggestein 5, Höfler 5 (16' st Höler 5.5); Beste 5 (41' st Günter sv), Manzambi 5.5, Grifo 5 (28' st Sherhant sv); Matanovic 5. Allenatore: Schuster 5 ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez 6; Cash 7, Konsa 7, Pau Torres 7 (43' st Mings sv), Digne 6. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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