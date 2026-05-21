Chi sono la moglie e i tre figli di Fabio Fognini l’ex tennista Flavia Pennetta

Prima di sposarsi con Fabio Fognini, Flavia Pennetta ha avuto una relazione con il tennista spagnolo Carlos Moya. La coppia ha avuto tre figli e la loro identità non è stata resa nota pubblicamente. La moglie di Fognini, di cui non sono stati diffusi dettagli, e i tre figli sono stati menzionati in alcuni articoli, ma senza specificare i loro nomi o altre informazioni personali. La relazione tra Pennetta e Moya si è conclusa prima del matrimonio con Fognini.

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Molto prima del matrimonio con Fabio Fognini, Flavia Pennetta aveva una relazione con il tennista spagnolo Carlos Moya. I due si erano conosciuti nel 2000, e la loro storia sembrava promettere bene, fino a quando lei scoprì – al telefono – di essere stata tradita. In una vecchia intervista al Corriere della Sera, Flavia aveva raccontato la scena drammatica: dopo aver perso un incontro, chiamò il fidanzato e lui le confessò di essere stato paparazzato con un’amica. Quando le ammise che tra loro c’era stato un bacio, la tennista crollò. “Sono svenuta. Ho perso undici chili in sei giorni”, aveva rivelato, spiegando quanto quel dolore l’avesse segnata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie e i tre figli di Fabio Fognini, l’ex tennista Flavia Pennetta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gianni Morandi, la foto con i tre figli per festeggiare gli 81 anni - Vita in Diretta 12/12/2025 Sullo stesso argomento In campo con Fabio Fognini e Flavia PennettaIl Rotaract Genova Nord – Nord Ovest, organizzazione genovese di giovani under 33, in collaborazione con la Commissione Salute del Distretto Rotaract... Leggi anche: Chi sono la moglie e i figli di Massimo Giannini, Antonella, Valerio e Flavia FABIO FOGNINI UNISCE A Q&ANDY reddit