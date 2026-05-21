Chi sono la moglie e i tre figli di Fabio Fognini l’ex tennista Flavia Pennetta
Prima di sposarsi con Fabio Fognini, Flavia Pennetta ha avuto una relazione con il tennista spagnolo Carlos Moya. La coppia ha avuto tre figli e la loro identità non è stata resa nota pubblicamente. La moglie di Fognini, di cui non sono stati diffusi dettagli, e i tre figli sono stati menzionati in alcuni articoli, ma senza specificare i loro nomi o altre informazioni personali. La relazione tra Pennetta e Moya si è conclusa prima del matrimonio con Fognini.
Molto prima del matrimonio con Fabio Fognini, Flavia Pennetta aveva una relazione con il tennista spagnolo Carlos Moya. I due si erano conosciuti nel 2000, e la loro storia sembrava promettere bene, fino a quando lei scoprì – al telefono – di essere stata tradita. In una vecchia intervista al Corriere della Sera, Flavia aveva raccontato la scena drammatica: dopo aver perso un incontro, chiamò il fidanzato e lui le confessò di essere stato paparazzato con un’amica. Quando le ammise che tra loro c’era stato un bacio, la tennista crollò. “Sono svenuta. Ho perso undici chili in sei giorni”, aveva rivelato, spiegando quanto quel dolore l’avesse segnata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Flavia Pennetta e la dedica al marito Fabio Fognini, dopo l’addio ufficiale al tennis: Sono passati 20 anni da quando hai iniziato questo viaggio nel tennis professionistico. Io ho avuto il privilegio di vederti lottare, crescere, cadere e rialzarti mille volte. No facebook
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