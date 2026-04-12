In campo con Fabio Fognini e Flavia Pennetta

Il Rotaract Genova Nord – Nord Ovest, un'organizzazione di giovani under 33, ha organizzato un'asta al buio intitolata

Il Rotaract Genova Nord – Nord Ovest, organizzazione genovese di giovani under 33, in collaborazione con la Commissione Salute del Distretto Rotaract 2032, l'asta al buio "".Al fine di raccogliere ulteriori donazioni a favore del Gaslini, il Club.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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