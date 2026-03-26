Chi sono la moglie e i figli di Massimo Giannini Antonella Valerio e Flavia

Da metropolitanmagazine.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sono disponibili dettagli pubblici sulla moglie e i figli di Massimo Giannini. Il giornalista ha sempre mantenuto riservate le informazioni sulla sua vita privata, limitandosi a parlare della propria carriera professionale e proteggendo la privacy dei familiari. Di Antonella, Valerio e Flavia, i nomi dei suoi coniugi e figli, si conoscono poche notizie ufficiali.

Della  vita privata  di  Massimo Giannini  sappiamo veramente poco. Il giornalista ha sempre lasciato che il suo lavoro parlasse per lui, proteggendo con cura i suoi affetti più cari dalle luci della ribalta. Sappiamo, però, che Massimo Giannini è  sposato  con  Antonella, donna molto  riservata, con cui condivide la sua vita praticamente da sempre. I due si sono  conosciuti  poco più che  adolescenti  e da allora non si sono mai lasciati, così come ha fatto intuire in un passaggio struggente della sua  rubrica  su  D di Repubblica, in cui faceva un resoconto della sua vita a inizio 2025:  “Posso abbracciare mia moglie, come faccio da un giovedì di maggio del ’79”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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