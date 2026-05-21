Chi l' ha vista Monna Lisa? | la rassegna RigenerAzioni 2026 porta in scena lo spettacolo a Castelbuono
Domenica 24 maggio 2026 alle ore 17:30, la rassegna RigenerAzioni 2026 presenta all'Ex Chiesa del Monte, a Castelbuono, "Chi l'ha vista Monna Lisa?", uno spettacolo di e con Irene Cangemi, per la regia di Irene Cangemi e Giovanni Fardella, che trasforma il quadro più famoso del mondo in una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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