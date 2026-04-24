La rassegna RigenerAzioni 2026 a Castelbuono in scena Cappuccetto a Colori

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 17:30, la rassegna RigenerAzioni 2026 presenta in anteprima assoluta "Cappuccetto a Colori", nuova produzione per bambini delle OfficineTeatrali quintArmata, che debutta proprio sul palco dell'ex Chiesa del Monte di Castelbuono.Nel magico mondo delle storie è.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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