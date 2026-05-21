Firenze, 21 maggio 2026 - Il nome del geologo ungherese László Tóth, quel 21 maggio del 1972, fece il giro del mondo dopo aver danneggiato uno dei capolavori assoluti della storia dell’arte, la Pietà di Michelangelo. Ma chi era l’autore di questo atto vandalico? Cosa lo spinse a questo gesto inqualificabile? E perché si avventò con rabbia contro questa statua? Chi era László Tóth. Era nato il 1º luglio del 1938 a Pilisvorosvar, in Ungheria. La sua era una famiglia cattolica. Studiò e conseguì il titolo di geologo nel suo Paese, ma quando nel 1965 si trasferì in Australia, questo suo titolo non gli venne mai riconosciuto. Giunto a Sydney, dove visse, fu allora costretto a trovare un altro impiego. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi era László Tóth, il geologo che vandalizzò la Pietà di Michelangelo (e il cui nome compare in The Brutalist)

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