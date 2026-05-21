Chi è Vittorio Sergi il prof fermato sulla Flotilla
Al liceo classico Carlo Rinaldini di Ancona, gli studenti hanno deciso di manifestare solidarietà nei confronti di un professore sospeso, Vittorio Sergi, fermato in relazione a un episodio avvenuto sulla Flotilla. La comunità scolastica ha indetto uno sciopero per esprimere il proprio supporto al docente, senza approfondire ulteriori dettagli sulla vicenda o sulle ragioni dell’intervento delle autorità. La decisione ha coinvolto gli studenti, che hanno scelto di mostrare pubblicamente la loro vicinanza.
Studenti che difendono il proprio professore. Succede al liceo classico Carlo Rinaldini di Ancona dove la comunità studentesca ha indetto uno sciopero per mostrare vicinanza a Vittorio Sergi, il docente arrestato dalla Marina israeliana mentre si trovava a bordo di una delle imbarcazioni della missione umanitaria Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. La richiesta degli allievi è una soltanto: la sua immediata liberazione. Intanto il deputato del M5S Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della Flotilla intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati, all’aeroporto di Fiumicino, da un volo di linea da Atene. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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