Chi è Vittorio Sergi il prof fermato sulla Flotilla

Al liceo classico Carlo Rinaldini di Ancona, gli studenti hanno deciso di manifestare solidarietà nei confronti di un professore sospeso, Vittorio Sergi, fermato in relazione a un episodio avvenuto sulla Flotilla. La comunità scolastica ha indetto uno sciopero per esprimere il proprio supporto al docente, senza approfondire ulteriori dettagli sulla vicenda o sulle ragioni dell’intervento delle autorità. La decisione ha coinvolto gli studenti, che hanno scelto di mostrare pubblicamente la loro vicinanza.

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