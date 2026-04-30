Tre cittadini delle Marche sono partiti il 26 aprile dal porto di Augusta, in Sicilia, a bordo di una nave della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. L’attivista Vittorio Sergi ha commentato che le iniziative non violente suscitano fastidio, riferendo che la Flotilla è stata bloccata da Israele. Oltre ai marchigiani, altri centinaia di attivisti provenienti da vari paesi hanno partecipato all’operazione, che mira a portare assistenza alla Striscia di Gaza.

Ancona, 30 aprile 2026 – Sono tre i marchigiani che lo scorso 26 aprile sono salpati dal porto di Augusta, in Sicilia, alla volta di Gaza, insieme ad altre centinaia di attivisti che da tutto il mondo si sono uniti alla Global Sumud Flotilla. Tutti della provincia di Ancona. Si tratta di Vittorio Sergi anconetano, docente di filosofia e scienze umane, Marco Montenovi, regista indipendente di Ancona, e Maurizio Menghini di Senigallia. Tutti e tre sono in buone condizioni e non figurano tra i 22 arrestati dall'Idf, che la scorsa notte ha abbordato alcune imbarcazioni della Flotilla in acque internazionali al largo di Creta, a 600 miglia nautiche dalla Striscia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre marchigiani sulla Flotilla bloccata da Israele, l’attivista Vittorio Sergi: “Iniziative non violente danno fastidio”

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