Una donna ha assunto per la prima volta la presidenza di un grande gruppo, portando avanti la gestione con l’obiettivo di mantenere stabilità e coerenza nella governance aziendale. La sua direzione si concentra su un equilibrio tra crescita, innovazione e sostenibilità, con un’attenzione particolare a un orizzonte di lungo periodo e alle future generazioni. La nomina rappresenta un punto di svolta, segnando un passo importante nel settore per quanto riguarda la presenza femminile ai vertici.

Mantenere “stabilità e coerenza nella governance, continuando al contempo ad allineare crescita, innovazione e sostenibilità attraverso una prospettiva di lungo periodo e intergenerazionale”. Con questo obiettivo Gruppo Chiesi ha annunciato la nomina di Maria Paola Chiesi a presidente del Cda. La nuova presidente prende il testimone da Alessandro Chiesi, che conclude il proprio mandato dopo quasi tre anni e ora è vicepresidente. Una nomina all’unanimità, quella della neo presidente, all’insegna della continuità. In qualità di membro della famiglia e del Cda, nonché attraverso i ruoli operativi ricoperti negli ultimi 30 anni, la manager ha svolto un ruolo centrale nella definizione della pianificazione strategica del Gruppo e nell’integrazione della sostenibilità quale elemento chiave delle decisioni aziendali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chi è Maria Paola Chiesi, prima donna alla presidenza del Gruppo

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