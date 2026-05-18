Cardinalini Mara alla presidenza | nuova guida per il gruppo moda
Mara Cardinalini è stata nominata presidente del gruppo moda, assumendo così il ruolo di guida dell’azienda. La nomina è stata comunicata ufficialmente e segna un cambiamento nella direzione strategica dell’azienda. La nuova presidente dovrà affrontare alcune sfide legate alla gestione del polo produttivo e alle decisioni sulla strategia industriale. Le prossime settimane saranno decisive per capire come si evolverà la gestione e quali obiettivi saranno prioritari sotto la sua guida.
? Domande chiave Come cambierà la strategia industriale con la nuova presidenza?. Quali sfide affronterà Mara Cardinalini nel gestire il nuovo polo produttivo?. Perché la leadership femminile è diventata centrale in questa transizione?. Come influirà il nuovo stabilimento di Acquasparta sul fatturato aziendale?.? In Breve Azienda conta 130 dipendenti con fatturato prossimo ai 19 milioni di euro.. Nuovo polo produttivo di 5.700 metri quadrati inaugurato ad Acquasparta.. Consiglio di amministrazione composto da cinque membri con maggioranza femminile.. Mara subentra al fratello Marco per un mandato di tre anni..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Cardinalini cresce e resta in famiglia. Mara assume la guida del gruppoUNA guida che guarda al futuro nel segno della continuità familiare, dell’identità industriale e della capacità di innovare.
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Corriere della Sera. . La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto questa mattina una riunione cui hanno partecipato il vicempremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il sottosegretario alla Presidenza de - Facebook facebook