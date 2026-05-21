Elisabetta Gregoraci è stata recentemente fotografata mentre si trovava in compagnia di un giovane imprenditore. Questa persona, di nome Lodovico Patti, è stata anche associata a lei in passato, nel 2025. Gregoraci, nota ex moglie di un noto imprenditore, ha avuto in passato una relazione con Giulio Fratini, attualmente legato a un’altra persona. La presenza di Patti al fianco di Gregoraci ha attirato l’attenzione dei paparazzi, che lo hanno riconosciuto come il suo attuale fidanzato.

Elisabetta Gregoraci ed ex moglie di Flavio Briatore, archiviata la relazione con Giulio Fratini (oggi legato ad Antonella Fiordelisi), è stata fotografata al fianco di un imprenditore al quale era già stata accostata nel 2025. Si tratterebbe proprio di Lodovico Patti, 28enne imprenditore originario di Lodi e impiegato nell’azienda di famiglia, che si occupa di edilizia e legname. Tra i due ci sono 22 anni di differenza Elisabetta era stata accostata a Lodovico Patti nel 2025. All’epoca i due erano stati fotografati Cap d’Ail, in Costa Azzurra, a fine luglio. Qualche settimana dopo, la showgirl era partita alla volta di Bali mostrandosi sempre sola sui social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Lodovico Patti, il giovane imprenditore e fidanzato di Elisabetta Gregoraci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Chi è Lodovico Patti, l’imprenditore 28enne nuovo fidanzato di Elisabetta GregoraciÈ un imprenditore più giovane di 22 anni l’uomo indicato come il nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci è di nuovo innamorata, chi è il nuovo giovane fidanzato Lodovico PattiElisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Lodovico Patti si sono concessi un weekend tutto per loro in uno dei borghi più glamour d’Italia, lontano...

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo compagno? | Paparazzata con il giovane Lodovico PattiElisabetta Gregoraci ha un nuovo compagno? La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore è stata avvistata con un giovane imprenditore ... ilsussidiario.net

Chi è Lodovico Patti, il giovane imprenditore e fidanzato di Elisabetta GregoraciElisabetta Gregoraci ed ex moglie di Flavio Briatore, archiviata la relazione con Giulio Fratini ... msn.com