Chi è Lodovico Patti l’imprenditore 28enne nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Lodovico Patti, un imprenditore di 28 anni, è stato recentemente al centro dell’attenzione come il nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci. La coppia è stata fotografata insieme in diverse occasioni pubbliche, suscitando interesse tra i media. Patti ha 22 anni in meno rispetto alla showgirl e la loro relazione ha attirato molte curiosità. Fino ad ora, non sono stati rivelati dettagli sulla loro frequentazione o sui progetti futuri.

È un imprenditore più giovane di 22 anni l’uomo indicato come il nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci. Si tratterebbe di Lodovico Patti, originario di Lodi e impiegato nell’azienda di famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Chi è Lodovico Patti, il (presunto) compagno di Elisabetta GregoraciElisabetta Gregoraci è da sempre molto legata alla famiglia e, soprattutto durante vacanze e festività, non passa inosservata la vicinanza (sempre... Leggi anche: Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti: il weekend a Portofino e i 18 anni di differenza che fanno discutere Argomenti più discussi: Pier Silvio Berlusconi vuole Belen, colpo di scena: Sarà la nuova conduttrice, ecco dove; Fulminacci: la scaletta dei concerti del tour 2026. Chi è Lodovico Patti, presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci con 18 anni di differenzaTutto quello che c'è da sapere su Lodovico Patti, presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci: carriera e la differenza d'età di 18 anni. donnaglamour.it Chi è Lodovico Patti, il (presunto) compagno di Elisabetta GregoraciUn weekend romantico a Portofino sarebbe la nuova tappa di una relazione che sembra procedere a gonfie vele, per Elisabetta Gregoraci. dilei.it Nuove scintille nel cuore della meravigliosa Elisabetta Gregoraci! È stata beccata dai paparazzi in un weekend da sogno a Portofino con il suo nuovo amore, Lodovico Patti. Con le acque smeraldo e le case colorate del golfo come sfondo, i due hann - facebook.com facebook