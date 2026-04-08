Elisabetta Gregoraci è stata fotografata insieme a Lodovico Patti, il suo nuovo giovane compagno, durante un weekend in un noto borgo italiano. I due sono stati immortalati mentre passeggiavano in un luogo turisticamente rinomato, lontano dai riflettori. La coppia ha trascorso del tempo in compagnia, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. I paparazzi li hanno seguiti mentre si spostavano tra le vie del borgo.

Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Lodovico Patti si sono concessi un weekend tutto per loro in uno dei borghi più glamour d’Italia, lontano dai riflettori ma non abbastanza da sfuggire all’obiettivo dei paparazzi. Dopo le indiscrezioni sulla loro frequentazione emerse sul finire della scorsa estate, le immagini del weekend romantico a Portofino non lasciano più alcun dubbio La frequentazione tra i due sarebbe iniziata già prima dell’ estate 2025, con i due avvistati insieme a Cap d’Ail, in Costa Azzurra, a fine luglio. A seguire, Elisabetta è partita per un viaggio a Bali senza amiche e senza il figlio, mostrandosi sui social sempre sola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Elisabetta Gregoraci è di nuovo innamorata, chi è il nuovo giovane fidanzato Lodovico Patti

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La rivista Diva e Donna ha sorpreso Elisabetta Gregoraci insieme a Ludovico Patti a Portofino durante un romantico weekend - facebook.com facebook