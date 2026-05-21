Nel maggio 2017, Jack La Furia si è sposato con la sua fidanzata di lunga data. La coppia ha avuto un figlio, di cui non sono stati resi noti né il nome né la data di nascita. La moglie di La Furia mantiene un basso profilo e non sono state diffuse informazioni sulla sua identità o sulla loro vita privata. La notizia del matrimonio è stata confermata attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli pubblici sulla donna.

Jack La Furia è sposato nel maggio 2017 con la sua fidanzata storica e insieme hanno un figlio, di cui non sono noti né il nome né la data di nascita. In un’intervista a Vanity Fair, il rapper ha raccontato: «Ho fatto i figli non per continuare a fare quello che facevo prima e lasciarli alla tata, ma perché ci tenevo davvero a costruirmi una famiglia. Volevo godermi i figli e vivermeli in fondo, e questo mi ha sicuramente cambiato la vita. Anche perché banalmente non avrei potuto più fare le 7 del mattino. Penso che i figli mi abbiano aggiustato. Accompagnarli e andarli a prendere a scuola mi mette in pace». Ha poi spiegato: «Ho sempre voluto tenere la mia famiglia lontana dai riflettori a meno che non lo vogliano loro». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la misteriosa moglie di Jack La Furia?

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