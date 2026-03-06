Chi è la misteriosa moglie di Luca Sardella e madre della figlia Daniela

Luca Sardella, noto conduttore televisivo, mantiene una vita privata molto riservata. Si sa che ha una moglie di cui si conosce poco e che questa donna è madre della figlia Daniela. Sul web circolano poche informazioni riguardo alla famiglia di Sardella, che preferisce mantenere lontano dai riflettori ogni dettaglio sulla propria vita privata.

Lontano dai riflettori, Luca Sardella conduce una vita riservatissima della quale figurano pochissime notizie sul web, relative alla misteriosa moglie, che l’ha reso padre della figlia Daniela. Chi è la moglie di Luca Sardella. Oggi il volto tv sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Foggiano nato nel 1948, inizia a lavorare nel mondo della musica come paroliere, firmando per Fausto Leali Io, Io Senza Te. L’artista ha all’attivo sei album pubblicati tra il 1987 ed il 2007, ed disco di cover. Tra le sue grandi passioni c’è l’agronomia che lo porterà a debuttare nei salotti televisivi Raidue negli anni Novanta. Forma un sodalizio con Janira Maiella conducendo le rubriche Verdissimo, Verde Mattina, La Vecchia Fattoria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

