Chi sono l’ex moglie e la compagna di Federico Quaranta la famosa Simona Branchetti e la misteriosa Giorgia

Da metropolitanmagazine.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Quaranta è stato sposato con la giornalista Simona Branchetti dal 2008 al 2012. Attualmente, ha una compagna di nome Giorgia, di cui si sa poco. Simona Branchetti lavora come conduttrice di Morning News su Canale5. Quaranta, noto conduttore, ha avuto due relazioni significative nel corso degli anni.

Dal 2008 al 2012  Federico Quaranta  è stato sposato con la  giornalista Simona Branchetti, conduttrice di Morning News, programma  su Canale5. Da qualche anno il  conduttore di Linea Verde Radici e de Il Provinciale  ha una nuova compagna di nome Giorgia Iannone  de Sousa, mamma di Petra. Tra Federico Quaranta  e l’ex moglie Simona Branchetti è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che il conduttore, che al tempo del primo incontro con Simona era fidanzato, ha deciso di lasciare la sua compagna per corteggiarla. Il matrimonio è arrivato solo otto mesi dopo. La storia d’amore tra  Simona Branchetti e Federico Quaranta non ha però avuto il lieto fine sperato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

