Federico Quaranta è stato sposato con la giornalista Simona Branchetti dal 2008 al 2012. Attualmente, ha una compagna di nome Giorgia, di cui si sa poco. Simona Branchetti lavora come conduttrice di Morning News su Canale5. Quaranta, noto conduttore, ha avuto due relazioni significative nel corso degli anni.

Dal 2008 al 2012 Federico Quaranta è stato sposato con la giornalista Simona Branchetti, conduttrice di Morning News, programma su Canale5. Da qualche anno il conduttore di Linea Verde Radici e de Il Provinciale ha una nuova compagna di nome Giorgia Iannone de Sousa, mamma di Petra. Tra Federico Quaranta e l’ex moglie Simona Branchetti è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che il conduttore, che al tempo del primo incontro con Simona era fidanzato, ha deciso di lasciare la sua compagna per corteggiarla. Il matrimonio è arrivato solo otto mesi dopo. La storia d’amore tra Simona Branchetti e Federico Quaranta non ha però avuto il lieto fine sperato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex moglie e la compagna di Federico Quaranta, la famosa Simona Branchetti e la misteriosa Giorgia

Articoli correlati

Chi è Angela la misteriosa moglie di Mago Forest e come si sono conosciutiAngela è la moglie di Mago Forest: con la donna lontana dal mondo dello spettacolo il conduttore del Gialappa’s Show è legato dal 2004 e sono...

Massimo Gramellini, chi è la moglie Simona Sparaco e chi sono le due ex mogliLa vita sentimentale di Massimo Gramellini non è stata tranquilla anzi, oseremo dire che è stata piuttosto movimentata.