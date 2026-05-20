Flotilla ministro Ben Gvir tra attivisti detenuti e inginocchiati Meloni-Tajani | Inaccettabile Convocato ambasciatore

Il governo italiano ha convocato l’ambasciatore dopo che le autorità israeliane hanno fermato attivisti della Flotilla Global Sumud. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano ha pubblicato immagini degli attivisti inginocchiati e detenuti. In Italia, i ministri degli Esteri e delle Infrastrutture hanno definito la situazione inaccettabile. La tensione tra i due paesi si è accesa a seguito del fermo degli attivisti, con reazioni ufficiali e richieste di chiarimenti da parte del governo italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui