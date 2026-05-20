Flotilla ministro Ben Gvir tra attivisti detenuti e inginocchiati Meloni-Tajani | Inaccettabile Convocato ambasciatore

Da periodicodaily.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha convocato l’ambasciatore dopo che le autorità israeliane hanno fermato attivisti della Flotilla Global Sumud. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano ha pubblicato immagini degli attivisti inginocchiati e detenuti. In Italia, i ministri degli Esteri e delle Infrastrutture hanno definito la situazione inaccettabile. La tensione tra i due paesi si è accesa a seguito del fermo degli attivisti, con reazioni ufficiali e richieste di chiarimenti da parte del governo italiano.

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(Adnkronos) – Tensione diplomatica e reazione ufficiale del governo italiano dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati da Israelee le immagini diffuse dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. In una dichiarazione congiunta, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno chiesto “scuse immediate” per il. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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