Flotilla Meloni condanna il ministro israeliano Ben Gvir che irride gli attivisti prigionieri | Inaccettabile pretendiamo le scuse E fa convocare l’ambasciatore
Il governo italiano ha condannato le dichiarazioni del ministro israeliano Ben Gvir, che ha preso in giro attivisti e prigionieri, definendole inaccettabili. La ministra degli Esteri ha espresso che le immagini diffuse sono inammissibili e che molti dei manifestanti coinvolti sono cittadini italiani. In conseguenza di quanto accaduto, è stato deciso di convocare l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti e protestare ufficialmente contro il comportamento del ministro.
“Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili.?È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona”. Con queste parole, in una nota ufficiale, la premier Giorgia Meloni condanna la barbarie delle immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della Flotilla inginocchiati e legati, con il ministro Ben Gvir a irriderli (“Benvenuti, questa casa è di nostra proprietà”). La nota di palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata e la richiesta di scuse: “Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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