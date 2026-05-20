Flotilla Meloni condanna il ministro israeliano Ben Gvir che irride gli attivisti prigionieri | Inaccettabile pretendiamo le scuse E fa convocare l’ambasciatore

Il governo italiano ha condannato le dichiarazioni del ministro israeliano Ben Gvir, che ha preso in giro attivisti e prigionieri, definendole inaccettabili. La ministra degli Esteri ha espresso che le immagini diffuse sono inammissibili e che molti dei manifestanti coinvolti sono cittadini italiani. In conseguenza di quanto accaduto, è stato deciso di convocare l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti e protestare ufficialmente contro il comportamento del ministro.

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