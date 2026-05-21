Chi è davvero il prete della foto del Calendario Romano la storia di Giovanni Galizia | Sono un assistente di volo

Sul calendario romano pubblicato da Piero Pazzi, il prete ritratto sulla copertina si chiama Giovanni Galizia. Tuttavia, lui stesso ha dichiarato di essere un assistente di volo e non un sacerdote. La sua immagine ha generato sorpresa e curiosità tra chi ha visto la foto, poiché il soggetto viene presentato come un religioso. La differenza tra l'identità reale e quella percepita nel calendario ha attirato l'attenzione di molti, suscitando domande sulla scelta di rappresentare una figura così.

Il giovane prete in posa sulla copertina del Calendario Romano realizzato da Piero Pazzi è Giovanni Galizia e non è affatto un sacerdote. Fanpage.it lo intervistò nel 2022, in quell'occasione l'uomo - che oggi ha quasi 40 anni - raccontò la sua storia: "Sono un assistente di volo". Come è nata la foto virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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