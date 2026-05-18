Un assistente di volo di 39 anni, noto per essere protagonista della copertina del Calendario Romano, si presenta come “non sono un prete” nonostante il ruolo che lo ha reso riconoscibile nel tempo. Da 23 anni, il suo volto compare sulle pagine del calendario, simbolo di una presenza costante nel centro storico della capitale italiana. La sua figura si distingue in modo particolare tra i passanti che, camminando tra le vie antiche, non possono non notarlo, tanto da essere diventato un volto noto nella zona.

Piace a tutti. Girando per il centro storico di Roma, signore, giovani e turisti incrociano lo sguardo dellostesso volto che da oltre 20 anni è la copertina del Calendario Romano, che contiene 12 scatti di parroci sorridenti. Il giovane prete affascinate è ormai parte dell’immaginario comune quando si pensa ai negozi di souvenir.In realtà quel ragazzo non è un prete. Oggi ha 39 anni e fa l’assistente di volo. “Io di sexy in quella foto non ci vedo nulla. Vedo un primo piano, non c’è nulla di sensuale. Nessun ammiccamento”. Giovanni Galizia, il protagonista di questa strana vicenda, inizia così la sua intervista al quotidianoRepubblica. “Si tratta solo di una bella foto, di un volto pulito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - “Non sono un prete”, ma da 23 anni è volto del Calendario Romano: il caso del 39enne assistente di volo

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