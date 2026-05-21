Chi è Alec Segaert Grande talento da U23 ma quale scenario di carriera?
Alec Segaert, giovane ciclista ancora under 23, ha attirato l’attenzione per le sue performance, dopo aver disputato alcuni anni con la squadra Lotto. I risultati ottenuti in passato sono stati alterni, ma il passaggio alla Bahrain – Victorious ha portato a un deciso miglioramento. Ora, tra i professionisti, Segaert si sta facendo notare per le sue capacità e il talento emergente. La sua carriera sembra indirizzata verso una crescita importante, anche se il suo futuro resta ancora tutto da definire.
Non è un nome nuovo, anzi, si aspettava solo il momento in cui venisse definitivamente fuori. Dopo un paio di anni alla Lotto dove i risultati sono arrivati a singhiozzo il passaggio alla Bahrain – Victorious ha fatto più che bene ad Alec Segaert che ora è esploso tra i professionisti. Oggi la vittoria più bella dell’ancor giovanissima carriera per il belga: classe 2003, ventitré anni, e già un trionfo di lusso al Giro d’Italia con una sparata da finisseur sul traguardo di Novi Ligure, tre chilometri a 60 kmh per giungere a braccia alzate. Da ragazzo ha dato spettacolo, soprattutto nella categoria under 23: il passo, le prove contro il tempo, sono il suo pane. 🔗 Leggi su Oasport.it
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