Chi è Alec Segaert Grande talento da U23 ma quale scenario di carriera?

Alec Segaert, giovane ciclista ancora under 23, ha attirato l’attenzione per le sue performance, dopo aver disputato alcuni anni con la squadra Lotto. I risultati ottenuti in passato sono stati alterni, ma il passaggio alla Bahrain – Victorious ha portato a un deciso miglioramento. Ora, tra i professionisti, Segaert si sta facendo notare per le sue capacità e il talento emergente. La sua carriera sembra indirizzata verso una crescita importante, anche se il suo futuro resta ancora tutto da definire.

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