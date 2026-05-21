Chi è Alec Segaert Grande talento da U23 ma quale scenario di carriera?

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alec Segaert, giovane ciclista ancora under 23, ha attirato l’attenzione per le sue performance, dopo aver disputato alcuni anni con la squadra Lotto. I risultati ottenuti in passato sono stati alterni, ma il passaggio alla Bahrain – Victorious ha portato a un deciso miglioramento. Ora, tra i professionisti, Segaert si sta facendo notare per le sue capacità e il talento emergente. La sua carriera sembra indirizzata verso una crescita importante, anche se il suo futuro resta ancora tutto da definire.

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Non è un nome nuovo, anzi, si aspettava solo il momento in cui venisse definitivamente fuori. Dopo un paio di anni alla Lotto dove i risultati sono arrivati a singhiozzo il passaggio alla Bahrain – Victorious ha fatto più che bene ad Alec Segaert che ora è esploso tra i professionisti. Oggi la vittoria più bella dell’ancor giovanissima carriera per il belga: classe 2003, ventitré anni, e già un trionfo di lusso al Giro d’Italia con una  sparata  da finisseur sul traguardo di Novi Ligure, tre chilometri a 60 kmh per giungere a braccia alzate. Da ragazzo ha dato spettacolo, soprattutto nella categoria under 23: il passo, le prove contro il tempo, sono il suo pane. 🔗 Leggi su Oasport.it

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