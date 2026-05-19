Inizia il toto-nomi per il ruolo di allenatore del Napoli, con Antonio Conte che si avvicina all’addio dopo aver vinto uno scudetto e una Supercoppa in due anni, e con il club che terminerà questa stagione al secondo posto in Serie A. Tra i candidati ci sono anche altri allenatori noti, come Sarri, Allegri, Italiano e Grosso. La società sta valutando le possibili alternative in vista del futuro, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla decisione finale.

E’ partito ufficialmente il toto-nomi per il prossimo allenatore del Napoli, con Antonio Conte sempre più vicino all’addio; il tecnico ha portato uno scudetto e una Supercoppa in due anni e quest’anno chiuderà al secondo posto in Serie A. Fallimentare l’esperienza Champions, invece, dove gli azzurri sono arrivati 30esimi nel girone unico. Chi siederà dunque sulla panchina del Napoli la prossima stagione? I nomi circolati sono molteplici, da Sarri, Allegri, Italiano, fino ad arrivare ai giovani Grosso e Palladino. Il nuovo allenatore del Napoli che sostituirà Conte. In pole rimane Maurizio Sarri della Lazio, che con Lotito non ha un rapporto... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chi sostituirà Conte a Napoli? Parte il toto-nomi: Sarri, Allegri, Italiano, Grosso e non solo

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