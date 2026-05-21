Che tempo fa nel weekend del 23 e 24 maggio 2026 a Roma e nel Lazio sole e caldo | Estate in anticipo
Nelle previsioni per il weekend del 23 e 24 maggio 2026, si annunciano condizioni di tempo stabile e soleggiato su Roma e nel Lazio. Le temperature saranno elevate, con valori che potrebbero risultare superiori alla media stagionale. Le giornate si presenteranno caratterizzate da un clima caldo e soleggiato, con poche possibilità di pioggia. La situazione meteorologica indica un anticipo di estate, con il sole che domina su tutta la regione durante il fine settimana.
Un'estate in anticipo quella prevista per il prossimo fine settimana, il penultimo di maggio: sole e temperature alte, anche anomale, come spiega l'esperto a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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