Che tempo fa nel weekend del 23 e 24 maggio 2026 a Roma e nel Lazio sole e caldo | Estate in anticipo

Nelle previsioni per il weekend del 23 e 24 maggio 2026, si annunciano condizioni di tempo stabile e soleggiato su Roma e nel Lazio. Le temperature saranno elevate, con valori che potrebbero risultare superiori alla media stagionale. Le giornate si presenteranno caratterizzate da un clima caldo e soleggiato, con poche possibilità di pioggia. La situazione meteorologica indica un anticipo di estate, con il sole che domina su tutta la regione durante il fine settimana.

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