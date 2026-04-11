Nel fine settimana, la Toscana vivrà giornate di sole e temperature che raggiungeranno i 26 gradi, segnando un anticipo d’estate. Le previsioni indicano un clima stabile e soleggiato su gran parte della regione, caratterizzato da giornate di primavera inoltrata. Tuttavia, le condizioni meteo non sono destinate a durare a lungo, e si prevede un cambiamento nei giorni successivi.

Firenze, 11 aprile 2026 – Un fine settimana che sa già di primavera inoltrata, con sole, temperature elevate e clima stabile su gran parte della Toscana. Ma sarà una parentesi: da lunedì 13 il tempo cambierà, con il ritorno di piogge e temporali. A fotografare la situazione è il Lamma, che conferma il dominio dell’alta pressione sull’Europa e quindi anche sulla regione. L’anticiclone garantisce condizioni di tempo stabile e asciutto, con temperature sopra la media: già nei giorni scorsi si sono registrati valori di 4-5 gradi superiori alla norma, con massime fino a 23-24 gradi nelle pianure interne e un po’ più basse lungo la costa, dove il mare ancora freddo limita il riscaldamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Toscana, sole e caldo nel weekend: l’anticipo d’estate (con temperature fino a 26°). Ma non durerà...Il cambiamento arriverà all’inizio della prossima settimana. L’anticiclone inizierà infatti a indebolirsi, lasciando spazio a una perturbazione che porterà un peggioramento tra lunedì 13 e martedì 14 ... lanazione.it

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