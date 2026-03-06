Sole e temperature primaverili | che tempo farà a Roma e Lazio nel weekend le previsioni meteo dell'esperto

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo, il meteo a Roma e nel Lazio prevede giornate soleggiate con temperature massime che possono raggiungere i 20 gradi. Sono possibili alcune piogge. L’esperto ha definito il clima di questo weekend come primaverile.

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo ci attendono sole, massime fino a 20 gradi e forse qualche pioggia. L'esperto: "Clima primaverile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Meteo Roma, oggi possibili piogge poi sole e temperature primaverili: le previsioni dei prossimi giorniPossibili piogge e temperature massime comprese tra 18 e 20 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi.

Previsioni meteo Roma e Lazio 12 febbraio: forte pioggia e temporali, temperature in calo nel weekendTorna il maltempo su Roma e Lazio, oggi pioggia e temporali, venerdì breve tregua e sabato sarà la giornata più critica.

Sole e clima da aprile sull’Italia, ma l’equinozio del 20 marzo potrebbe portare la tempesta di primavera con piogge, vento e brusco calo delle temperature.Sole e clima primaverile sull’Italia fino a metà marzo. Ma per l’equinozio del 20 potrebbe arrivare un forte peggioramento del meteo. lanotiziagiornale.it

Alta pressione sull’Italia: un anticipo di primavera tra sole e nubi? Le previsioni meteoPrimavera anticipata in Italia: alta pressione spinge i termometri fino a 20°C, ma nebbia e nubi basse restano protagoniste al Nord e al Centro. Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni. notizie.it

