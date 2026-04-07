Licenziamenti lavoratori contro lavoratori il labirinto degli appalti | che succede nella logistica milanese

Nella logistica milanese, i lavoratori si trovano a affrontare una serie di problematiche legate ai licenziamenti, alle tensioni tra colleghi e alla complessità degli appalti. Uno di loro, che preferisce mantenere l'anonimato, ricorda di aver ricevuto solo 50 euro al giorno in passato, a causa dell'assenza di contratti formali nel settore. La situazione evidenzia le difficoltà che caratterizzano questa realtà lavorativa.

Un driver arriva a consegnare 180 pacchi al giorno, anche "superando limiti e andando contromano". Da anni la procura di Milano ha avviato una serie di inchieste nel settore. I colossi come Gls, Brt, Amazon e Dhl lavorano con partner esterni. La situazione è migliorata, ma i sindacati chiedono passi avanti. Le vertenze in corso e la storia dell'esposto presentato da 70 lavoratori contro il reintegro degli ex colleghi Gli stipendi dei driver oscillano tra i 1.500-2.000 euro lordi al mese, considerando bonus e premi. “Di solito l’orario di lavoro è di 42 ore a settimana, perché i driver sono considerati lavoratori discontinui”, spiegano a MilanoToday Dossier. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Licenziamenti nella Gls, lavoratori in presidio permanenteSAN GIULIANO MILANESE Da oggi presidio permanente in via Basento per i licenziamenti nella Gls di Sesto Ulteriano.

Vertenza Isap packaging, sit-in permanente dei lavoratori contro il rischio licenziamentiÈ iniziato oggi il sit-in permanente dei lavoratori davanti allo stabilimento della Isap Packaging di Aci Sant'Antonio, con il fermo totale della...

Temi più discussi: Privacy e licenziamenti: l'ultima sentenza sul controllo occulto dei lavoratori; Bup, editoria in rosso. Protestano i lavoratori: Licenziare non è risanare; Tutti i trasporti di USB a fianco dei lavoratori della logistica: questa è una battaglia di tutti!; Fumata nera alla Del Giudice, i lavoratori in esubero verso il licenziamento.

Pasqua in presidio davanti all'azienda per i lavoratori di TrasnovaPasqua di lotta contro i licenziamenti per i lavoratori della Trasnova. Questa mattina oltre 100 con le loro famiglie si sono radunati in presidio davanti ai cancelli dell'azienda, dove è stata anche ... ansa.it

PRATO - Sudd Cobas torna a Euroingro, picchetto contro il licenziamento di un lavoratore: I diritti non arretranoLe bandiere arancioni che sventolano sotto le insegne cinesi, la voce dei manifestanti che urla allo sciopero, i volti dei lavoratori che non si arrendono. L’ultimo presidio di Sudd Cobas va in scena ... toscanatv.it

Licenziamenti Bologna University Press, dipendenti in presidio: “Non ci arrendiamo” x.com

GLS Sesto Ulteriano, licenziamenti inaccettabili! Depositata richiesta di audizione urgente in Regione. “Abbiamo chiesto l'audizione immediata dei vertici di GLS Italy, della società Piramide e dei rappresentanti sindacali di USB per fare chiarezza su un mo - facebook.com facebook