Charles Leclerc si sta facendo notare più che mai, attirando l’attenzione non solo per le sue prestazioni in pista ma anche per il suo stile e personalità. La sua presenza pubblica e le apparizioni recenti hanno suscitato interesse tra i fan e gli osservatori del mondo dello sport. Leclerc, pilota di Formula 1, continua a essere sotto i riflettori, non solo per i risultati ottenuti ma anche per il modo in cui si presenta al pubblico. Recenti eventi e uscite pubbliche hanno contribuito a questa immagine più rilassata e alla moda.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Prima di recarsi in Canada per il quinto Gran Premio di F1 della stagione, il pilota della Ferrari e nuovo testimonial di L'Oréal Paris Charles Leclerc ha partecipato al Festival di Cannes per la sua prima apparizione ufficiale come portavoce di L'Oréal Men Expert. GQ Spagna ha avuto la possibilità di scambiare due chiacchiere con lui mentre si preparava a sfilare sul red carpet insieme alla moglie Alexandra. Un'apparizione che ha catturato l'attenzione di tutti e li ha resi una delle coppie più applaudite della settimana. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Charles Leclerc non è mai stato così cool

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Charles Leclerc's New Ice Cream

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