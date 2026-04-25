Negli ultimi tempi si è assistito a un ritorno alla riga laterale nei tagli di capelli, con molte persone che scelgono questa soluzione per il proprio stile. La tendenza si è diffusa tra i giovani e gli adulti, portando a un rinnovato interesse per questa acconciatura che, negli anni passati, era considerata classica e senza tempo. Il fenomeno si può notare nelle foto di influencer e nelle scelte di styling di diversi look quotidiani.

Dimentichiamo la simmetria rigorosa che ha dominato l’estetica tipo dell’ultimo decennio: se la riga centrale è stata il simbolo assoluto della Gen Z tutta, fida compagna d’ogni piega inaspettatamente ben riuscita ma anche parte fondamentale del minimalismo alla clean girl, la primavera 2026 sembra sancire il ritorno trionfale di una nostra vecchia conoscenza. Stiamo ovviamente parlando della riga laterale, che si sta nuovamente imponendo e con una forza tale da aver dato vita ad un vero e proprio Side Part Revival. Non si tratta semplicemente di un nostalgico ritorno al passato, ma di una dichiarazione di stile che miscela glamour hollywoodiano ed estetica anni Novanta in un nuovo, improvviso bisogno di volume e dinamismo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - È Side Part Revival: la riga laterale è tornata, e non era mai stata così cool

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