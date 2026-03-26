Alla vigilia del Gran Premio di Suzuka, terzo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1, il pilota della Ferrari ha dichiarato che la scuderia tedesca ha un vantaggio notevole rispetto alle altre squadre. Ha inoltre annunciato che sono in programma aggiornamenti tecnici per migliorare le prestazioni della vettura. La Ferrari si prepara a sfidare la concorrenza, consapevole delle difficoltà attuali.

Alla vigilia del weekend di Suzuka (Giappone), terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, Charles Leclerc traccia un quadro lucido delle ambizioni e delle difficoltà della Ferrari, chiamata a inseguire una Mercedes apparsa fin qui particolarmente competitiva. Il monegasco invita alla cautela, sottolineando come le prime indicazioni concrete arriveranno solo dopo aver visto i valori in pista: “ Penso che dopo la prima sessione di prove libere sapremo a che punto siamo rispetto alla Mercedes. Aspettiamo e vediamo, saranno forti sul rettilineo ma il circuito è tortuoso nei primi due settori. “. Il tema dello sviluppo resta centrale nell’analisi di Leclerc, che riconosce il buon punto di partenza della Ferrari ma anche il gap da colmare: “ Come dicono tutti, in questo campionato è tutta una questione di sviluppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc: “Mercedes ha un vantaggio significativo, ma presto arriveranno aggiornamenti”

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