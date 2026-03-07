Charles Leclerc sconsolato | E’ il distacco che mi aspettavo dalla Mercedes dobbiamo lavorare

Charles Leclerc si mostra sconsolato dopo le qualifiche del Gran Premio di Australia 2026, conclusesi con la pole position di George Russell. Il pilota della Ferrari ha commentato il distacco che si aspettava dalla Mercedes, sottolineando la necessità di lavorare per migliorare. La sessione di qualifiche ha visto Russell partire in pole, mentre Leclerc ha concluso con una posizione inferiore.

Si conclude con la pole position di George Russell la qualifica del Gran Premio di Australia 2026, primo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Albert Park, la Mercedes ha rispettato i pronostici della vigilia, rifilando distacchi importanti agli avversari e firmando la prima doppietta della stagione. In prima fila domani ci sarà infatti Russell, dominatore assoluto del Q3 con il crono finale di 1’18"518. Dietro di lui il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, con un ritardo di 293 millesimi. L’italiano, dopo il duro incidente nelle FP3, è comunque riuscito a piazzare in seconda posizione la sua monoposto, grazie soprattutto al lavoro svolto dai meccanici. 🔗 Leggi su Oasport.it

