Annalisa ai David di Donatello 2026 | chi ha firmato l'abito-trench di vernice indossato sul palco

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, la cantante ha calpestato il palco indossando un abito-trench di vernice, che ha attirato subito l'attenzione. L'abito è stato firmato da un noto stilista italiano, specializzato in capi di alta moda. La scelta di indossare questo outfit ha suscitato molte discussioni tra il pubblico e i media presenti alla manifestazione. La performance di apertura è stata accompagnata dal commento di alcuni esperti di moda e costume.

Annalisa ha aperto la 71esima edizione dei David di Donatello con una performance memorabile. Chi ha firmato il suo abito trench in vernice nera?.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: I look di Arisa ai David di Donatello 2026: trasparenze e tagli sul red carpet, cristalli sul palco Leggi anche: David di Donatello, sorpresa nel cast: chi ci sarà sul palco Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: David di Donatello 2026, le pagelle: Insinna bocciato (5), Annalisa puro cinema (9), il momento di Ornella Muti (6); Oggi la cerimonia dei David di Donatello, conduttori, ospiti e candidati ai premi del cinema; Annalisa che apre i David di Donatello 2026 è absolute cinema; David di Donatello 2026: candidati, conduttori e diretta su Rai 1. Annalisa ai David di Donatello 2026: chi ha firmato l’abito-trench di vernice indossato sul palcoAnnalisa ha aperto la 71esima edizione dei David di Donatello con una performance memorabile. Chi ha firmato il suo abito trench in vernice nera? La 71esima edizione dei Premi David di Donatello è and ... fanpage.it David di Donatello 2026, i look sul red carpet: trionfa il total black, da Annalisa a Matilda De AngelisIeri sera è andata in scena la 71esima edizione dei David di Donatello e, come da tradizione, le star si sono sfidate a colpi di stile ... fanpage.it Sossai chi Ai David di Donatello vince l’outsider Francesco Sossai: 8 premi, su 16 candidature, per Le città di pianura, tra cui miglior film, regista e attore (Sergio Romano): «L’Italia ha bisogno di essere raccontata, di essere vista». A bocca asciutta La grazia - facebook.com facebook David di Donatello 2026, trionfo per Le città di pianura: tutti i vincitori x.com